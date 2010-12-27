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В Неве утонула пенсионерка в халатике и без обуви
Сегодня, 10:01
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lesjasap
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В Неве утонула пенсионерка в халатике и без обуви

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Утопленницу нашли жители поселка имени Свердлова, что находится в Ленобласти.

Полиция Всеволожского Района Ленинградской области изучает обстоятельства гибели пожилой женщины. Тело немолодой жертвы нашли в водах Невы около поселка имени Свердлова. 

О плывущем по реке теле сообщили местные жители. Они заметили странное возвышение на глади воды. На место выехали правоохранительные органы и спасатели. Последним удалось достать труп. Женщину выловили в половину десятого вечера 5 апреля. В сотне метров от данного участка располагается пристань. 

По данным очевидцев, пострадавшая долгое время пробыла в воде, так как на теле обнаружены признаки гнилостных изменений. По внешнему виду бабушке было около 60-70 лет. Жертва была одета в черную куртку нараспашку, а под ней - домашний халат. Также специалисты не обнаружили на ногах женщины никакой обуви. В настоящее время оперативники устанавливают личность погибшей и пытаются найти ее родственников.
 

Теги: всеволожский район , ленобласть , нева , пенсионер , утопленник , халат
Категории: Новости СПб Происшествия

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