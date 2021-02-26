В Назрани задержали бывшего главу МВД Ингушетии

Задержанному предъявили обвинение по статье "Организация применения насилия в отношении представителей власти".

Объявленного в федеральный розыск по делу о нападении на полицейских бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани. Об этом сообщил Следком РФ.

Задержанному предъявили обвинение по статье "Организация применения насилия в отношении представителей власти". Ахмед Порогов был в розыске с апреля 2019 года. Ему заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся массовый митинг. Минимум 60 сотрудников правоохранительных органов пострадали. Порогов, по версии следствия, был сторонником применения насилия.

Против силовика, который ударил Маргариту Юдину, не возбудят уголовное дело.