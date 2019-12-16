В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

Альянс собирается реагировать на угрозу безопасности несколькими мерами.

В НАТО заявили о росте активности российских подводных лодок. Сейчас она достигла максимального значения со времен завершения холодной войны. Так считает медиагруппа RND со ссылкой на сведения от альянса.

Россия непрерывно усиливает свои операции под водой прокомментировал автор материала

Особенно это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. Первый морской путь важен Европе, так как там находятся торговые маршруты, каналы коммуникации. Из-за данной ситуации в штабе Брюсселя активно ведутся переговоры по поводу модернизации морских сил. НАТО собирается реагировать на угрозу усилением патруля и инвестициями в современные технологии, чтобы иметь возможность ликвидировать объекты с воздуха. Отмечается опасность, которая исходит от "Бореев" и "Цирконов". В мире до сих пор нет понимания того, может ли альтернативное вооружение противостоять данной технике.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вошла в список стран с самым сильным флотом.

Видео: YouTube/Минобороны России