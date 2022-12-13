В НАТО заявили, что должны быть готовы к конфликту в любой момент

Роб Бауэр рассказал о необходимости координировать усилия по коллективной обороне.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр утверждает, что странам Североатлантического альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту, поэтому адмирал призвал своих коллег еще больше усиливать военную мощь и коллективную оборону. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания комитета, проводимого на уровне начальников Генеральных штабов блока.

Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент… Военные службы НАТО следят за все более агрессивной схемой поведения России. Вместе мы добились самого значительного усиления со времен холодной войны, но эта работа не завершена. Роб Бауэр, адмирал

Эксперт подчеркнул, что большая интеграция военного планирования на общем и национальном уровнях позволит НАТО добиться того, что все страны-участницы будет действовать сообща. Роб Бауэр пояснил, что говорит о деятельности под "одним компасом".

Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за "напряженной ситуации".

Фото и видео: YouTube / NATO Updates