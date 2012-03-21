В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским

Джессика Кокс оценила усилия Киева по интеграции с военным блоком.

Страны-члены Североатлантического военного альянса признают, что Украина не может на данном этапе вступить в блок. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне сделала руководительница директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс. Эксперт заметила перед коллегами, что сейчас киевском у режиму требуется проделать огромную работу по членству, однако первые шаги уже сделаны на летнем саммите в Вильнюсе. По мнению Кокс, сейчас страна находится в процессе "удваивания" усилий по сближению с НАТО.

Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу". Джессика Кокс, сотрудница НАТО



Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать "большую работу", однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс "удваивания" усилий по ее сближению с НАТО.

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Фото и видео: YouTube /Center for Strategic & International Studies