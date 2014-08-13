Йенс Столтенберг призвал стороны международного соглашения пролонгировать обязательства.

В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг.

Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что в Стамбуле 22 июля Россией, Турцией и Украиной были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на глобальные сельскохозяйственные рынки. В документах ООН берет на себя обязанности по снятию препятствий и ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. В Москве на текущий момент полагают, что сделка пока не работает.

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Фото и видео: YouTube / NATO News