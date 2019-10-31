В НАТО потребовали от России "изменить поведение"

В НАТО отвергли возможность нормальной работы с Россией в настоящее время. По словам представителей альянса, сначала Москве следует существенно изменить поведение на международной арене. Об этом сообщили в "Интерфаксе".
В военном блоке считают, что "не может быть ведения дел как обычно" из-за присоединения Крыма.Россию призвали соблюдать международное право и обязательства. В НАТО напомнили, что по-прежнему осуждают Россию за ситуацию с полуостровом.
Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине
заявили дипломаты
Опасения иностранцев также вызывают сообщения о нарушении прав человека, в частности - крымских татар. Военное присутствие в Крыму российских солдат в альянсе осуждают.
Ранее Piter.tv писал о том, что посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Россией.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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