Дипломат призвала наладить отношения между странами, пока это еще возможно.

Посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Россией. Сильви Берманн заявила, что неправильно, когда у России больше контактов с НАТО, чем с Евросоюзом. Политик добавила, что Москва и париж должны постараться укрепить взаимопонимание. Если этого не произойдет, то "окно" диалога между странами закроется окончательно.

Берманн выступает за снятие санкций против России и закрепление прогресса, достигнутого в Минске. Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции. Главы государств обсудили возможность проведения "нормандского формата". Первого октября Макрон поддержал решение о сохранении членства Москвы в Совете Европы. По мнению политика, Россия также имеет отношение к гуманизму содружества стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Embassy of France