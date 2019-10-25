МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции

Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминации. Такие сведения предоставили политики из МИДА России "РИА Новостям". Подробности произошедшего раскрыл директор первого европейского департамента Алексей Парамонов.
В ведомстве заявили, что редакцию Sputnikа отключили от информационных рассылок органов власти. Также российские СМИ ждут неоправданно затянутые проверки во время поездок внутри ЕС.
Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации
напомнили политики
Дипломаты добавили, то подобное отношение испытывают на себе также сотрудники RT и видеоагентства Ruptly. Более года МИД Франции игнорировал запросы журналистов на предоставление им пресс-карт.
Ранее Piter.tv писал о том, что Франция отметила разработки Петербурга по утилизации отходов.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/CareerOneStop
Обсуждение ( 0 )