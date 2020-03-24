В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте

Марк Рютте рассказал, что в блоке обсуждают каждый пункт "плана победы".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по результатам заседания министров по обороне стран-членов НАТО заявил журналистам о том, что не хочет, чтобы у кого-то в обществкнном пространстве создавалось впечатление о снижении темпов поддержки Украины после представления лидером киевского режима Владимиром Зеленским так называемого "плана победы".

Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать. Это не означает, что мы вчера обсуждали каждую строчку "плана победы" Зеленского. Это не было темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению. Марк Рютте, генсек НАТО

Эксперт пояснил, что ключевой темой для союзников ВСУ было то, как страны блока могут не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы снижаем темпы западных усилий по помочи Украине. Дополнительно происходит наращивание промышленного производства ради восполнения собственных вооруженных запасов. Альянс намерен сохранить существующие темпы подготовки украинских военнослужащих.

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / NATO News