В Мурино появится первый арт-объект "Сон Менделеева"

На бульваре Менделеева в Мурине откроют первый арт-объект района. Памятник "Сон Менделеева" будет посвящен мифу о том, что периодическая таблица химических элементов приснилась ученому во сне.

Мурино со следующей недели обзаведется первым арт-объектом. На бульваре Менделеева между домами 5, корпус 1 и 6 появится памятник "Сон Менделеева". Установка монумента станет отправной точной для благоустройства бульвара.

Застройщик обещает, что полностью озеленит улицу, сделав на ней аллею для прогулок и отдыха. Бульвар Менделеева будет центральной улицей нового района, поэтому должен стать местом притяжения для жителей.

Новый монумент будет посвящен истории о том, что ученому периодическая таблица химических элементов приснилась во сне.

Открытие монумента состоится на следующей неделе – 5 октября.