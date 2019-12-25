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В 2024 году в Мурино появится новая поликлиника
Сегодня, 11:19
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В 2024 году в Мурино появится новая поликлиника

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Медучреждение возведут в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара.

Строительная компания "Высотспецстрой" построит новую поликлинику в Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

Медучреждение возведут в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара. В здании общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров появятся отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также  женская консультация, детское и взрослое отделения. В смену ее смогут посещать 440 взрослых и 160 детей. 

Строительство планируется завершить в I квартале 2024 года. Цена контракта составляет 1,1 млрд рублей.  

Также уже в следующем году в 81 петербургских поликлиниках начнутся ремонтные работы. Ремонт будут проводить поэтапно.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: мурино, поликлиника, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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