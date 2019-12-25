В 2024 году в Мурино появится новая поликлиника

Медучреждение возведут в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара.

Строительная компания "Высотспецстрой" построит новую поликлинику в Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Медучреждение возведут в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара. В здании общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров появятся отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения. В смену ее смогут посещать 440 взрослых и 160 детей.

Строительство планируется завершить в I квартале 2024 года. Цена контракта составляет 1,1 млрд рублей.

Также уже в следующем году в 81 петербургских поликлиниках начнутся ремонтные работы. Ремонт будут проводить поэтапно.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти