По Красной площади проехалась военная техника и прошли пешие расчеты.

В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Они напомнили, что мероприятие приурочено к празднование 76-летия с момента завершения ВОВ. В тренировке приняли участие 37 пеших расчетов, более 190 образцов боевой техники, 76 самолетов и вертолетов. В репетиции задействованы более 12 тысяч солдат, офицеров, курсантов и воспитанников училищ, а также представители подразделений МЧС, Росгвардии и Пограничной службы ФСБ.

Впервые в параде в центре Москвы примет участие расчет военной полиции из Центрального военного округа. В рамках репетиции по Красной площади прошли танки Т-34, бронемашины "Тайфун", БМП-2 и БМП-3, "Курганец-25". Над Москвой очевидцами замечены Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. в составе заявленной авиации на параде есть Ту-160, Ил-76, Су-35С, Ил-78, Ту-95МС и другие борта.

Напомним, что парад Победы на Красной площади пройдет 9 мая. Начало мероприятия запланировано на десять часов утра.

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Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Life Shot

