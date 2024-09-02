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В Москве задержали подозреваемую в угоне иномарки

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Свой поступок она объяснила желанием доехать на чужом автомобиле к месту временного проживания.

В Москве задержали подозреваемую в угоне иномарки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудник фирмы доставки в ночное время привез заказ по адресу на Иваньковском шоссе. Водитель не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Этим воспользовалась злоумышленница, которая села за руль и скрылась в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки сыщики установили подозреваемую в угоне. Свой поступок она объяснила желанием доехать на чужом автомобиле к месту временного проживания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске раскрыли кражу из сейфа денежных средств.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: москва, полиция, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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