Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов и попытался отобрать мобильный телефон.

В Москве задержали подозреваемого в попытке ограбления пенсионера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на улице Багрицкого. По предварительным данным следствия, злоумышленник подошел к пожилому мужчине, сидевшему на лавочке у подъезда дома, нанес ему несколько ударов и попытался отобрать мобильный телефон. Однако пострадавший оказал сопротивление, после чего нападавший скрылся. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА