Мужчина обвиняется по части 3 статьи 144 УК РФ.

В Москве задержали подозреваемого в нападении на журналистов "России-1". Об этом журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства по региону Юлия Иванова. Известно, что операция выполнялась при силовой поддержке сотрудников из СОБР.

Подозреваемый 1980 года рождения задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы. Юлия Иванова, представитель СК РФ по региону

Напомним, что в одной из квартир многоэтажного дома по Ломоносовскому проспекту 3 июня мужчина использовал физическую силу против съемочной группы телеканала "Россия-1", которая занималась подготовкой сюжета. Местный житель пытался принудить представителей СМИ отказаться от проводимого расследования. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 144.

СК возбудил уголовное дело на тик-токеров в Москве.

Фото: Следственный комитет России