По предварительной версии, в состав криминальной группы входили сотрудники одного из медицинских центров.

В Москве задержали подозреваемых в организации незаконного распространения сильнодействующих медицинских препаратов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские изъяли крупную партию сильнодействующих веществ, подлежащих контролю на территории РФ. По предварительной версии, в состав криминальной группы входили сотрудники одного из медицинских центров. Злоумышленники незаконно выписывали рецепты на сильнодействующие вещества без осмотра пациентов и соответствующих показаний. Отмечается, что в целях конспирации криминальный товар продавали без упаковок.

В следственные органы были доставлены 18 человек для определения их процессуального статуса. Трое из них, включая руководителя медцентра, арестовали по решению суда.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в попытке ограбления пенсионера.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА