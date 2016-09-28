В Москве задержали мужчину после вооруженных налетов на магазин цветов и аптеку

Мужчина пытался запутать полицию, надев на преступление парик с длинными волосами.

Российские правоохранительные органы из отделения "Щербинский" по Москве установили личность подозреваемого в двух разбоях, затем при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину. Соответствующей информацией со СМИ в социальных сетях поделилась официальны представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что 8 марта 2025 года злоумышленник вошел в цветочный магазин на улице 40 лет Октября. Там он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Посетитель потребовал от сотрудницы отдать всю выручку из кассового аппарата. После того как женщина передала денежные средства, грабитель выбежал и скрылся в близлежащей лесополосе. Оперативникам позже удалось установить его личность. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят пистолет, переделанный из охолощенного в боевой. Также с собой у фигуранта расследования находилось приспособление для бесшумной стрельбы и снаряды. По месту жительства задержанного обнаружено еще 20 патронов.

Мастерство перевоплощения не помогло ранее судимому жителю столицы скрыться от моих коллег из Московского уголовного розыска. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Далее оперативники установили причастность мужчины к еще одному разбою. В подмосковных Котельниках он по аналогичной схеме совершил вооруженное нападение на аптеку. Для маскировки злоумышленник использовал парик, который затем вместе с одеждой сжег в лесу для того, чтобы запутать следы. Сейчас в его отношении ведутся уголовные дела по статье 162 и 222 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк