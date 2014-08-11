Его доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий.

В Москве задержали мужчину, оставившего в машине каршеринга шприц со следами мефедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в августе 2023 года. По данным следствия, мужчина оставил в салоне арендованной им машины каршеринга шприц со следами мефедрона. Им в последствии случайно укололся ребенок. Злоумышленника нашли в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА