Отмечается, что злоумышленник забрал деньги во время отсутствия персонала у стойки обслуживания.

В Москве задержали "клиента" прачечной, который похитил из кэшбокса организации наличность. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

28-летний житель столицы обвиняется в краже денежных средств из прачечной на улице Первомайской. Отмечается, что злоумышленник забрал деньги во время отсутствия персонала у стойки обслуживания. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в попытке коммерческого подкупа.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА