Конфликт на бытовой почве между мужчинами перерос в потасовку.

В Москве задержали более 30 человек после массовой драки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Инцидент произошел утром 9 июля на Болотниковской улице. Конфликт на бытовой почве между мужчинами перерос в потасовку.

В пресс-службе московского МВД сообщили, что задержанных доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелась одна из башен Capital Towers.

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