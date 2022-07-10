  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:20
118
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве задержали более 30 человек после массовой драки

0 0

Конфликт на бытовой почве между мужчинами перерос в потасовку.

В Москве задержали более 30 человек после массовой драки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Инцидент произошел утром 9 июля на Болотниковской улице. Конфликт на бытовой почве между мужчинами перерос в потасовку.

В пресс-службе московского МВД сообщили, что задержанных доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелась одна из башен Capital Towers.

Видео: Telegram / Подъём

Теги: задержание, массовая драка, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии