В Москве задержали администратора Telegram-канала "Новый Век" по делу о вымогательстве

Александр Гусов подозревается по статье 163 УК РФ.

Следователи и правоохранительные органы в Москве задержали администратора Telegram-канала "Новый Век" Александра Гусова в рамках уголовного дела. Известно, что мужчина подозревается по статье 163 УК РФ (за вымогательство в особо крупном размере). Меру пресечения для журналиста будет рассматривать Тверской районный суд российской столицы. Обвинение просит отправить фигуранта расследования под стражу в СИЗО. В настоящее время мужчине еще не предъявлено обвинение.

В ходе оперативно-разыскной деятельности установили причастность Гусова к совершению преступления. Следователи намерены просить для него меру пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба МВД по региону

Пресс-секретарь суда Ксения Розина добавила, что уголовное дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Следствие просит избрать подозреваемому арест сроком на два месяца.

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО.

Фото и видео: МВД России