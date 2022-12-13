В Москве задержали администратора Telegram-канала "Новый Век" по делу о вымогательстве

Следователи и правоохранительные органы в Москве задержали администратора Telegram-канала "Новый Век" Александра Гусова в рамках уголовного дела. Известно, что мужчина подозревается по статье 163 УК РФ (за вымогательство в особо крупном размере). Меру пресечения для журналиста будет рассматривать Тверской районный суд российской столицы. Обвинение просит отправить фигуранта расследования под стражу в СИЗО. В настоящее время мужчине еще не предъявлено обвинение.
В ходе оперативно-разыскной деятельности установили причастность Гусова к совершению преступления. Следователи намерены просить для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
пресс-служба МВД по региону
Пресс-секретарь суда Ксения Розина добавила, что уголовное дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Следствие просит избрать подозреваемому арест сроком на два месяца.
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО.
Фото и видео: МВД России
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