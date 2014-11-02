Трое незнакомцев, приехавших в столицу на заработки, похитили у потерпевшего деньги с карты.

В Москве за ограбление юноши полиция задержала троих мужчин. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в районе 1-й Останкинской улицы. Трое незнакомцев, приехавших в столицу на заработки, попросили денег у 19-летнего москвича. Тот согласился помочь и перевел небольшую сумму на счет одного из них. Однако затем его ударил один из незнакомцев в живот, а другой скрутил руки, чтобы третий отнял телефон и перевел оставшуюся сумму.

Вернув потерпевшему телефон, все трое скрылись с места преступления. Похищенные деньги были потрачены на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Задержанным фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА