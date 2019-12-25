В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Пропуск выдаётся один раз в день для передвижения на любом виде транспорта.

В Москве ввели новый тип цифровых пропусков для посещения МФЦ. За неделю их можно получить неограниченное количество раз. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск выдаётся один раз в день для передвижения на любом виде транспорта. Для пешего передвижения по городу пропуск по-прежнему не нужен.

Ранее москвичам рассказали, что для поездки в непродовольственный магазин нужен пропуск. первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Первого канала".