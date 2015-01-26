В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Москве выявили шесть нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества правоохранители устроили проверку в клубе единоборств "Ермак" на улице Таганской. Они получили информацию о нарушении миграционного законодательства. В ходе обысков в помещении установлен 21 иностранный гражданин. Позже выяснилось, что шесть из них нарушили миграционное законодательство РФ. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыта кража 330 тысяч рублей из офиса туристической компании.

Видео: Telegram / Столичный СК