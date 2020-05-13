Появилось видео из подъезда жилого дома в Москве, где обрушилось перекрытие

Жильцы дома эвакуированы. На данный момент о жертвах и пострадавших информации нет.

На шоссе Энтузиастов в жилом 5-этажном доме обрушилось перекрытие.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщают, что в Москве по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18 обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом. В результате ЧП обломки завалили лестничные пролеты. Вызванные на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов дома из здания. По предварительным данным пострадавших и погибших нет. Кроме этого повреждены водопроводные трубы и вода заливает квартиры.

Местные жители сообщают, что арендаторы несколько месяцев углубляли подвал. В соцсетях сообщают, что жильцы и депутаты жаловались в различные инстанции, но на эти жалобы никто не реагировал. Жильцы дома полагают, что именно из-за этого и произошло обрушение перекрытий старого здания.

Фото и видео: ВК, Александра Андреева