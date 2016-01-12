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В Москве уволили главврача больницы, в которой медсестры издевались над пожилой пациенткой
Сегодня, 11:08
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phil_k

В Москве уволили главврача больницы, в которой медсестры издевались над пожилой пациенткой

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Депздрав Москвы считает, что виновные в этом опорочили честь системы здравоохранения.

В Москве уволили главного врача больницы имени Иноземцева. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Напомним, что накануне в интернете появилось видео, на котором медсестры медучреждения издеваются над пациенткой. Они кричали на нее и избивали.

После проверки департаментом здравоохранения Москвы Следственный комитетом России было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также сообщается, что работники больницы, которые участвовали в избиении женщины, были отстранены от своих обязанностей.

В настоящее время управление Росздравнадзора по Москве и области проводит проверку инцидента.

В депздраве Москвы также подчеркнули, что своими действиями медсестры опорочили честь медучреждения и системы здравоохранения в целом. 

Ранее мы сообщали, что у петербургской медсестры угнали Porsche Cayenne.

Фото: pixabay.com

Теги: больница имени иноземцева, депздрав москвы, избиение пациента, издевательство над пациентами
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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