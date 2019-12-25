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В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование
Сегодня, 9:58
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matveyvn

В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование

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Теперь суточный объём тестирования составит 4860 взрослых слотов и 1170 детских.

В Москве на тысячу увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование, длительность рабочего времени процедурных кабинетов увеличена. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, обстановка в столице по-прежнему остаётся напряжённой — ежедневно регистрируется несколько тысяч заболевших.

Мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Теперь суточный объём тестирования составит 4860 взрослых слотов и 1170 детских.

Взрослые смогут сдать бесплатный тест по предварительной записи в 162 городских поликлиниках.

Ранее иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, москва, тесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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