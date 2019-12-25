В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование

Теперь суточный объём тестирования составит 4860 взрослых слотов и 1170 детских.

В Москве на тысячу увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование, длительность рабочего времени процедурных кабинетов увеличена. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, обстановка в столице по-прежнему остаётся напряжённой — ежедневно регистрируется несколько тысяч заболевших.

Мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Теперь суточный объём тестирования составит 4860 взрослых слотов и 1170 детских.

Взрослые смогут сдать бесплатный тест по предварительной записи в 162 городских поликлиниках.

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