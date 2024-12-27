В Москве уничтожили членов исламистской ячейки

Российские силовые структуры предотвратили теракт, который экстремисты планировали организовать возле отдела полиции. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что подозреваемыми в преступлении стали уроженцы Центральной Азии. Злоумышленники являлись членами ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* в Афганистане, запрещенной на территории России.

...Приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. ЦОС ФСБ РФ

Во время задержания фигуранты расследования оказали сопротивление. В резульате оперативники их нейтрализовали ответным огнем.

Экс-замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы осудили на 6,5 года колонии.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ