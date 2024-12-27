В Москве уничтожили членов исламистской ячейки

Российские силовые структуры предотвратили теракт, который экстремисты планировали организовать возле отдела полиции. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что подозреваемыми в преступлении стали уроженцы Центральной Азии. Злоумышленники являлись членами ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* в Афганистане, запрещенной на территории России.
...Приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства.
ЦОС ФСБ РФ
Во время задержания фигуранты расследования оказали сопротивление. В резульате оперативники их нейтрализовали ответным огнем.
Экс-замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы осудили на 6,5 года колонии.
Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ
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