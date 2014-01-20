Экс-замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы осудили на 6,5 года колонии

Вячеслав Фокин и Дмитрий Тахтаулов получили срок заключения.

Басманный районный суд в Москве приговорил бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Вячеслава Фокина к 6,5 годам заключения по уголовной статье за организацию незаконной миграции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Объединенной пресс-службы судебных инстанций по городу.

Суд назначил Фокину В. В. наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением звания "полковник полиции". пресс-служба судов Москвы

Аналогичное наказание затронуло и второго фигуранта расследования. Речь идет о экс-ззамначальнике одного из отделов управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрие Тахтаулове. Еще двое обвиняемых - предприниматели Виталий Абрамов и Андрей Школьников - получили по шесть лет заключения в колонии каждый. Все подозреваемые признаны виновными в совершении преступления по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы