В Москве трагически погибла дочь Заслуженного артиста России Владимира Конкина

Софии Конкиной было 32 года.

В Москве погибла дочь знаменитого российского актера Владимира Конкина.

Телеграм-канал "112" сообщил трагическую новость, из семьи Заслуженного артиста России Владимира Конкина. Его 32-летняя дочь София два дня назад ушла поплавать в бассейне фитнесс-клуба Jump и домой больше не вернулась. Родные и близкие не находили себе места. Только накануне во второй половине дня к ним поступило сообщение о смерти Софии.

Она поступила в реанимацию Боткинской больницы из фитнес-клуба с диагнозом "утопление". Врачи до последнего боролись за жизнь молодой женщины, но спасти ее не удалось, ночью у Софии отказали почки.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины трагедии. Не исключается и криминальная версия.

Ранее:Американский актер Эдриан Броуди привился российской вакциной от коронавируса и заговорил по-русски

Фото: 112