Стали известны новые обстоятельства гибели дочери актера Конкина в бассейне

Роспотребнадзор выявил два серьезных нарушения: планировка и температура воды.

При проверки бассейна после гибели в нем дочери актера Владимира Конкина Софии выявили серьезные нарушения планировки и микроклимата, которые и могли послужить причиной происшествия. Об этом заявил адвокат отца погибшей Михаил Бахрех в беседе с телеканалом "360".

Роспотребнадзор выявил два серьезных нарушения: планировка, из-за которой могли не заметить, когда Конкина начала тонуть, и необходимая температура воды не поддерживалась в бассейне.

Кроме того, нарушения выявили по ознакомлению посетителей с техникой безопасности. За все нарушения выписали штрафы. Владелица фитнес-клуба не оспаривала их. Таким образом, эти нарушения фактически были признаны подсудимым, что подтверждает причинно-следственную связь между гибелью Конкиной и действиями руководителя заведения, подчеркнул адвокат.

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра "Джамп-клуб" и скончалась в реанимации ГКБ имени Боткина 24 сентября 2020 года. Конкиной было 32 года, у нее осталась несовершеннолетняя дочь. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ноябре 2021 года СК завершил расследование. На скамье подсудимых оказалась владелица фитнес-клуба Анна Андрианова, в отношении которой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее прораб отделался условным сроком за гибель подчинённого в Шушарах. В начале сентября 2021 года к работе на высоте был допущен неквалифицированный работник. Он сорвался с высоты 3-4 этажа и скончался на месте.

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