В Москве строительные леса упали на пассажиров метро

В переходе московского метро рухнули строительные леса, есть пострадавшие.

Сегодня в Москве в 19.10 в реконструируемом подземном переходе рухнули деревянные конструкции рядом со станцией «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает агентство городских новостей «Москва». Погибших нет, уточнили в МЧС.

"Вечером 30 января при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро "Улица 1905 года", произошло обрушение строительных лесов. По предварительным данным, пострадали пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Следственными органами проводится доследственная проверка", - пояснили в ведомстве.

На работу метрополитена инцидент не повлиял. В пресс-службе уточнили, что переход к московскому метро не относится. Мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях уточнил, что переход эксплуатирует "Гормост".

"Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет", – сообщил Собянин

Проверку случившегося также начал СК. Следователи осматривают место происшествия, а также проводят другие мероприятия для установления обстоятельств и причин происшествия.

Фото: Instagram / stepasha210

Видео: Instagram / arnyfrazer; mreporter_ru