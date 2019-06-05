В Москве состоялось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

Сегодня, 31 декабря, в Москве прощаются с композитором Эдуардом Артемьевым. Он умер 29 декабря на 86-м году жизни. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили РИА Новости.

Церемония прошла в Храме Большое Вознесение на Никитской улице. На прощание пришли родные и близкие музыканта. Также проститься с ним приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артёмом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.

Напомним, Артемьев в начале зимы попал в больницу с двусторонней пневмонией и сердечной недостаточностью. Он умер в палате.

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Фото: Википедия