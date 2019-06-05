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В Москве состоялось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым
Сегодня, 15:13
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В Москве состоялось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

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Артиста похоронят на  Ваганьковском кладбище. 

Сегодня, 31 декабря, в Москве прощаются с  композитором Эдуардом Артемьевым. Он умер 29 декабря на 86-м году жизни. Артиста похоронят на  Ваганьковском кладбище.  Об этом сообщили РИА Новости.

Церемония прошла в Храме Большое Вознесение на Никитской улице. На прощание пришли родные и близкие музыканта. Также проститься с ним приехали министр культуры РФ Ольга Любимова, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артёмом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.

Напомним, Артемьев в начале зимы попал в больницу с двусторонней пневмонией и сердечной недостаточностью. Он умер в палате. 

Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.

Фото: Википедия

 

Теги: композитор, некролог, прощание с эдуардом артемьевым, храм большое вознесение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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