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В Москве сносят конструктивистский рабочий поселок Русаковка

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Русаковку пытались снести в 2005 и 2012 годах.

В Москве начали сносить конструктивистский рабочий поселок на Русаковской улице. Фотографии публикует агентство "Москва".
В посёлке насчитывается более десяти зданий. Одно снесли накануне, в будущем планируют ещё три.

Русаковка — один из первых конструктивистских кварталов 1920-х годов в Москве. По его образцу были построены еще девять рабочих поселков, часть из которых признана памятниками архитектуры.

Русаковку пытались снести в 2005 и 2012 годах. Следующая попытка была сделана в 2017 году, когда столичные власти запустили программу реновации. Против сноса выступали архитекторы и некоторые жители квартала.

Ранее мы писали, что рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа.

Видео: Youtube/ Сплетни Мира

Теги: архитектура, москва, реновация, русаковака
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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