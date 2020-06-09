Летние кафе и веранды откроются в столице с 16 июня.

Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, летние кафе и веранды откроются в столице с 16 июня. Все остальные заведения общепита — с 23 июня.

Отметим, что первый этап снятия ограничений начнётся с 9 июня. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Москвичам разрешено свободно посещать кладбища. Театры, концертные организации и цирки смогут устраивать репетиции.

Второй этап начнётся с 16 июня. Заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, возобновляют работу библиотеки, службы проката. Также откроются музеи, выставочные залы, зоопарки.

Ранее Песков оценил решение Собянина о снятии ограничений в Москве.

Видео: Youtube/ Блог Сергея Собянина