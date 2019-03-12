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В Москве силовики пришли с обыском в "Фуд Сити"

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Большинству трудовых мигрантов удалось скрыться.

В Москве полиция и Росгвардия второй день проводят масштабные рейды по крупным торговым центрам. Вчера мы сообщали, что прошли масштабные обыски в ТЦ "Москва" и на рынке "Садовод". Сегодня силовики нагрянули в "Фуд Сити" на Калужском шоссе.

Обыски начались ранним утром в крупном оптовом торговом центре "Фуд Сити" на 22 километре Калужского шоссе. Территория была оцеплена, проводится обыски в помещениях и на территории, досматриваются сотрудники. В соцсетях появилась информация, что кто-то нажал на кнопку сигнализации и большинство трудовых мигрантов успели сбежать.

Видео: Mash

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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