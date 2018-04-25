В Москве самосвал с щебнем протаранил две легковушки

В сети появилось видео момента самого ДТП и его последствий. Сообщается, что один человек погиб.

Накануне вечером, 24 апреля, в Москве на Рязанском проспекте произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла около 19 часов 30 минут в районе дома №16 по Рязанскому проспекту. Грузовик со щебнем, без разрешения на передвижение по Москве, на перекрестке буквально снес один легковой автомобиль, а затем протаранил еще одну легковушку, после чего перевернулся. Перевернулся и один из легковых автомобилей. Щебень высыпался на проезжую часть.

В результате ДТП погиб один человек. В какой машине находился погибший, не сообщается. Еще один человек с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Фото: Instagram/nope7935

Видео: YouTube