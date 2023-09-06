В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Москве пресечена попытка хищения более 1,5 млн рублей у пенсионерки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленник позвонил 80-летней потерпевшей и представился сотрудником финансового учреждения. Он уговорил пенсионерку в целях безопасности перевести сбережения якобы на безопасный счет. Затем к ней приехал мужчина, который представился сотрудником банка, и сопроводил ее на пути в отделение банка. Там он представился племянником женщины, вызвав подозрение у сотрудников учреждения.

Полиция приехала на место после поступившего звонка из банка. Задержанный признался, что должен был забрать у пенсионерки наличные и положить их на счет своих сообщников. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержан стример за хищение свыше 5,6 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА