В Москве погиб испанский журналист, выпав из окна высотки

В Москве выпал из окна испанский журналист 40-летний Антонио Мануэль Санчес.
Следственные органы СКР по городу Москва сообщают, что поздно вечером 13 января прохожие увидели возле дома на юго-западе Москвы тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. По данному факту следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства гибели мужчины.
В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. При осмотре жилища установлено, что порядок вещей не нарушен, признаки борьбы отсутствуют. Опрошены соседи, а также родственница погибшего, находящаяся на момент происшествия с ним в квартире. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
СУ СК РФ по г. Москва
ТАСС сообщает, что погибший гражданин Испании, работавший в одном из российских СМИ.
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