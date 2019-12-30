В Москве погиб испанский журналист, выпав из окна высотки

Следователи проверяют все обстоятельства гибели журналиста.

В Москве выпал из окна испанский журналист 40-летний Антонио Мануэль Санчес.

Следственные органы СКР по городу Москва сообщают, что поздно вечером 13 января прохожие увидели возле дома на юго-западе Москвы тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. По данному факту следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства гибели мужчины.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. При осмотре жилища установлено, что порядок вещей не нарушен, признаки борьбы отсутствуют. Опрошены соседи, а также родственница погибшего, находящаяся на момент происшествия с ним в квартире. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по г. Москва

ТАСС сообщает, что погибший гражданин Испании, работавший в одном из российских СМИ.

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