В Москве погиб 14-летний подросток, пытаясь починить компьютер самостоятельно

Появились первые подробности гибели школьника.

5 августа в жилом многоквартирном доме обнаружено тело 14-летн6его школьника. Предварительная причина смерти поражение электрическим током.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Грайвороновской. 14-летний мальчик решил починить компьютер самостоятельно. По всей видимости, он не соблюдал элементарные правила техники безопасности, и его убило током.

Следственные органы СУ СК РФ по Москве по данному факту начали доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Piter.TV публиковал жуткие кадры гибели ребенка в Лазаревском (Сочи), мальчик провалился в ливневку без решетки и погиб.

Видео: YouTube