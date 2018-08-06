Жуткие кадры из Сочи: В Лазаревском ребенок провалился в ливневку без решетки и погиб

В сети опубликовано видео, которые очевидцы сняли совершенно случайно, снимая затопления улиц после ливня. Власти города объяснили, что решетки на ливневках не предусмотрены.

В Лазаревском под Сочи в субботу, 3 августа, произошла трагедия: погиб 7-летний мальчик. После сильного ливня улицы Лазаревского были подтоплены. Бабушка с 7-летним внуком шли по улице. Ребенок оторвался от женщины и провалился в ливневое отверстие на дороге.

Все это произошло на глазах у множества очевидцев. Одни из них снимали на видео потоп после дождя и буквально случайно сняли на видео гибель мальчика и первые минуты после трагедии. На опубликованных кадрах видео женщина с мальчиком идут по улице. Вода им выше щиколоток и дорогу не видно. В какой-то момент бабушка с внуком исчезают из поля зрения камеры. Затем видно, что женщина стоит на коленях и кричит, что у нее провалился ребенок. Женщина в истерике бегает от ливневки к ливневке. Запись с другой камеры из дома по соседству показывает, что женщина сама спрыгнула в ливневку, чтобы найти внука.

На место происшествия были вызваны спасатели. Но ребенка удалось найти спустя только несколько часов в море в 500 метрах от берега. По всей видимости, со сточными водами его вынесло по трубе в море.

Следственные органы СУ СК РФ назначили проверку по данному факту. Сегодня стала известна позиция властей Лазаревского - решетки на данных ливневках не предусмотрены. Такие ливневки проектировались в 60х годах, и являются единственным способом предохранить город от затопления. Тротуар для пешеходов идет только по одной стороне дороги, на противоположной стороне от ливневки.

Видео: YouTube/Туподар Краснодар