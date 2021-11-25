Церемония прошла на одноименной площади.

В Москве почтили память Фиделя Кастро. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По данным источника, венок к портрету кубинского лидера возложил заместитель главы правительства республики Рикардо Кабрисас. Чиновник украсил венок из красно-белых цветов траурной лентой, на которой была нанесена надпись "Нашему команданте Фиделю Кастро Руису". Церемония молчания длилась несколько секунд. За иностранцем последовали остальные присутствующие.

Лидер Кубы Фидель Кастро ушел из жизни пять лет назад. Траурные торжественные мероприятия в российской столице состоялись на городской площади, которая носит имя политика. В мероприятии участвовали дипломаты из внешнеполитического ведомства, сотрудники кубинского посольства, представители Российского общества дружбы с Кубой.

Напомним, что Рикардо Кабрисас находится в России с рабочим визитом. У него был запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они состоялись 24 ноября.

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Фото и видео: Telegram /РИА Новости

