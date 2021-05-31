В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержали легкоатлета Сафиуллина

При обыске у него дома нашли около половины килограмма синтетического наркотика.

Российского легкоатлета, чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина поймали на сбыте наркотиков в Москве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Спортсмена задержали по подозрению в распространении наркотиков. При обыске у него дома нашли около половины килограмма синтетического наркотика мефедрона и упаковочные пакеты. Возбуждены уголовные дела.

Ильгизар Сафиуллин является чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3 километра среди юниоров. Также он участвовал в мировом первенстве среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Ранее в Эквадоре полиция обнаружила кокаин в грузе бананов для России и Бельгии.

Видео: ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ