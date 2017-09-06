В Москве отец заставил четырехлетнюю дочь голой танцевать на шоссе

Нерадивый родитель снимал порно с собственной дочерью

Отец на глазах у изумленных москвичей заставил четырехлетнюю дочь раздеться и станцевать. Более того, мужчина запечатлел эту ситуацию на видео.Об инциденте полиции сообщили очевидцы. По словам свидетелей, на Ленинградском шоссе остановился “Мерседес”, из него вышел мужчина, раздел маленькую девочку и приказал ей танцевать в голом виде. Москвичи не стали подходить к преступнику, а сняли собственное видео, доказывающее факт преступления и с ним обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время дело изучают в Следственном комитете Москвы. Отца-порнолюбителя вычислили по номерному знаку автомобиля. Мужчина задержан по подозрению в съемке порноролика с участием несовершеннолетней дочери. Отец заявил, что просто снимает фильм про собственного ребенка.