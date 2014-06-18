В Москве облили краской табличку посольства Польши после нападения на посла

Дипломаты Варшавы назвали инцидент хулиганством.

В Москве облили краской табличку посольства Польши после нападения на российского посла Сергея Андреева в Варшаве. Инцидент зафиксирован в День Победы. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились очевидцы. Известно, что рабочие уже смыли с таблички загрязнение. У здания дипломатической миссии остался дежурить сотрудник охраны. При этом полицейского усиления не наблюдается. В посольстве Польши в РФ назвали произошедшее "хулиганским поведением". Дипломаты отказались комментировать ситуацию далее.

Напомним, что в понедельник посол РФ в Варшаве Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. На территории кладбища заранее находились агрессивно настроенные активисты, состоящие из граждан Польши и Украины. Они преградили дипломату дорогу и стали кричать оскорбления. Также нарушители поливали посла вместе с его сопровождающими красной жидкостью. Позже было установлено, что злоумышленники использовали сироп.

Послы Польши и США прибыли в МИД РФ в Москве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости