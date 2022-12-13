В Москве на нескольких территориях ввели карантин из-за птичьего гриппа

Специалисты нашли трупы зараженных чаек на Борисовском пруду.

Случаи заболевания диких птиц гриппом зафиксированы на территории московского района Орехово-Борисово в Северном и Братеево. В настоящее время местные власти ввели там карантин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы. Чиновник уточнил, что 16 мая выявлен высокопатагенный вирус в формате эпизоотического очага. Речь идет о Борисовском пруде, где накануне специалисты нашли трупы зараженных чаек. Дополнительно похожий случай пришелся на земельный участок между Бесединским шоссе в Братеево.

Руководствуясь законом от 14 мая 1993 года №2979-I "О ветеринарии" <…> Установить ограничительные мероприятия в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения... официальный документ

Напомним, что в угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное. В ходе карантина жителям запрещается лечить больных птиц, ввозить и вывозить инкубационные яйца, а также перемещать или перегруппировывать птиц. Нельзя вывозить корм, с которым могли контактировать заболевшие птицы, а также снимать пух или перья с погибших особей. Уточняется, что эпизоотический очаг могут посещать только сотрудники государственной ветеринарной службы и личный персонал, которые занимается работами по ликвидации очага.

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Фото и видео: Telegram / SHOT