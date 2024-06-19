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В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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Сейчас молодой человек задержан.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви. Инцидент произошел в юго-западной части Москвы. Известно, что в дальнейшем подозреваемый применил насилие в отношении местной прихожанки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета страны.

Возбуждено дело в отношении 20-летнего... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункту "б" части 4 статьи  148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

пресс-служба СК РФ

Напомним, что иностранец совершил преступление 18 июня. Фигурант расследования с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих.  Сейчас молодой человек задержан, с ним проводятся оперативные  действия. Следствие будет просить судебную инстанцию об аресте злоумышленника.

После травмирования женщины на производстве в Колпино возбуждено уголовное дело.

Фото и видео:  Следственный комитет России

Теги: мигранты, москва, оскорбление чувств верующих, рпц, следственный комитет, таджикистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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