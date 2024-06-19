В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

Сейчас молодой человек задержан.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви. Инцидент произошел в юго-западной части Москвы. Известно, что в дальнейшем подозреваемый применил насилие в отношении местной прихожанки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета страны.

Возбуждено дело в отношении 20-летнего... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункту "б" части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). пресс-служба СК РФ

Напомним, что иностранец совершил преступление 18 июня. Фигурант расследования с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. Сейчас молодой человек задержан, с ним проводятся оперативные действия. Следствие будет просить судебную инстанцию об аресте злоумышленника.

После травмирования женщины на производстве в Колпино возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет России