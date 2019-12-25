В Москве мэрия ответила на иск из-за режима самоизоляции

В правительства столицы назвали иск не соответствующим действующему законодательству.

В распоряжении РБК оказался официальный ответ мэрии Москвы на иск, поданный в Мосгорсуд. В заявлении указывалось о незаконности указов Сергея Собянина касательно введения режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.



В ответе правительства столицы ставится под вопрос позиция истцов о нарушении пропускной системой прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Также оспаривается нарушение личной и семейной тайны, свободы передвижения и выбора места проживания, гарантированные Конституцией.



В мэрии отмечают, что данные ограничения направлены на защиту других граждан, проживающих в Москве, так как задачей правительства является предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



Отметим, что в начале апреля иск к мэрии подали сторонники политика Дмитрия Гудкова.

Ранее мы сообщали о том, что жители Москвы стали менее ответственно стали относиться к самоизоляции, потому что устали. Заместитель мэра Сергея Собянина по вопросам соцразвития Анастасия Ракова этим объяснила ужесточение режима в столице.

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