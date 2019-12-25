В Москве и Подмосковье планируется платный проезд по дорогам

Внедрять систему планируется на небольших участках дорог.

В Москве и Подмосковье планируется платный проезд по некоторым дорогам после 2030 года. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на стратегию развития транспортной системы до 2035 года.

Данные материалы планируется утвердить в 2021 году. В тестовом режиме внедрят систему гибкой платности. Водители будут платить за километраж — цена будет зависеть также от типа автомобиля, место и время.

Внедрять систему планируется на небольших участках дорог.

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Фото: pixabay.com